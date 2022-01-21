В Калуге саперы проверили забытый рюкзак на улице Радужной

Вечером в четверг, 20 января, на улице Радужной в калужском районе Мстихино у подъезда жилого дома кто-то забыл рюкзак. Бдительные местные жители вызвали полицию, сообщил нам читатель, проживающий в соседнем доме.

Прибывшие на место саперы проверили рюкзак, но ничего опасного не нашли.

- Вчера около 21:00 по номеру 112 позвонили граждане и сообщили, что возле подъезда на улице лежит бесхозный предмет, - прокомментировали нам в пятницу, 21 января, в управлении МВД по Калужской области. - Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили рюкзак, содержимое которого никакой угрозы для окружающих не представляло. Благодарим бдительных граждан за своевременное сообщение.

Эвакуация дома не проводилась, но люди сами выходили на улицу.

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