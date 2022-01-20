В Калуге 47-летняя женщина пострадала в «Рено», который врезался в отбойник

Около 20:00 в среду, 19 января, на дороге Калуга – Перемышль врезался в металлический отбойник автомобиль «Рено Сандеро». Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

Авария произошла на участке между Секиотово и деревней Андреевское. По предварительным данным, находившаяся за рулем легковушки 47-летняя женщина не справилась с управлением.

С различными травмами автомобилистку доставили в областную больницу в Анненки. Врачи оказали ей помощь и отпустили домой.

Точне обстоятельства происшествия устанавливаются.

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