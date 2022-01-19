В Калужской области 63-летний мужчина пострадал в столкновении «Рено» и «Лады»

Около 14:15 во вторник, 18 января, в Хвастовичском районе на дороге Козельск – Ульяново - Хвастовичи столкнулись автомобили «Рено Дастер» и «Лада Ларгус». Об этом сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 62-летний водитель «Рено» при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу».

Различные травмы получил 63-летний водитель «Ларгуса». Он доставлен в БСМП Калуги.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!