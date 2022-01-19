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В Калужской области 63-летний мужчина пострадал в столкновении «Рено» и «Лады»

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 19.01.2022 12:54 0 564
В Калужской области 63-летний мужчина пострадал в столкновении «Рено» и «Лады»

Около 14:15 во вторник, 18 января, в Хвастовичском районе на дороге Козельск – Ульяново - Хвастовичи столкнулись автомобили «Рено Дастер» и «Лада Ларгус». Об этом сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 62-летний водитель «Рено» при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу».

Различные травмы получил 63-летний водитель «Ларгуса». Он доставлен в БСМП Калуги.

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Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 19.01.2022 12:54 0 564
Тэги: дтп происшествие гибдд мчс
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