В Калужской области грузовик насмерть сбил водителя «Мицубиси», менявшего колесо на трассе

В ночь на 18 января в Мосальском районе Калужской области насмерть сбили 31-летнего мужчину. ДТП произошло около 3 часов на трассе А130 «Москва – Малоярославец - Рославль» недалеко от поселка Шаховский, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля «Мицубиси Каризма» повредил колесо, и остановился у края проезжей части, чтобы его поменять. Работы он проводил без светоотражающего жилета, не выставив знак аварийной остановки. В результате мужчину насмерть сбил 42-летний водитель грузовика «Ивеко», двигавшийся в сторону Москвы.

Пострадавший скончался до приезда скорой помощи.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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