Главная Новости Происшествия
Снегопады COVID-19 Колумнисты Афиша Статьи

В Калужской области грузовик насмерть сбил водителя «Мицубиси», менявшего колесо на трассе

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 19.01.2022 11:34 0 1481
В Калужской области грузовик насмерть сбил водителя «Мицубиси», менявшего колесо на трассе

В ночь на 18 января в Мосальском районе Калужской области насмерть сбили 31-летнего мужчину. ДТП произошло около 3 часов на трассе А130 «Москва – Малоярославец - Рославль» недалеко от поселка Шаховский, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля «Мицубиси Каризма» повредил колесо, и остановился у края проезжей части, чтобы его поменять. Работы он проводил без светоотражающего жилета, не выставив знак аварийной остановки. В результате мужчину насмерть сбил 42-летний водитель грузовика «Ивеко», двигавшийся в сторону Москвы.

Пострадавший скончался до приезда скорой помощи.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 19.01.2022 11:34 0 1481
Тэги: дтп происшествие гибдд мчс
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Wink впечатляет: 1,2 млрд часов контента показал онлайн-кинотеатр в 2021 году
Полная перезагрузка
В Калужской сбытовой компании состоялись Рождественские колядки
ВТБ в Калужской области нарастил выдачу ипотеки на 21%
В Калужской сбытовой компании подведены итоги конкурса детского рисунка
Возле главной новогодней ели открылась праздничная программа «Время исполнения желаний»
Калужская сбытовая компания собрала ветеранов энергетики на теплую встречу
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Курсы графического дизайна для детей и подростков: что лучше выбрать?
Как правильно выбрать платье на мероприятие
Применение системы распознавания лиц

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru