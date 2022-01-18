В Калуге «Ниссан» столкнулся со снегоуборочным трактором
Около 11:40 во вторник, 18 января, в Шопино столкнулись легковой автомобиль «Ниссан» и трактор «Беларус». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, авария произошла на перекрестке Правобережного проспекта и улицы Молодежной.
МЧС сообщило об одном пострадавшем.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото с места аварии.
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