В Калужской области несколько человек пострадали в столкновении «Сузуки» и «Дэу»

Около 10:40 утра во вторник, 18 января, на дороге Калуга – Медынь столкнулись легковые автомобили «Сузуки» и «Дэу Нексия». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, авария произошла в районе Кондрово.

МЧС сообщает о нескольких пострадавших.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Судя по фото с места аварии, водитель «Сузуки» врезался в боковую сторону «Дэу».

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