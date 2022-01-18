В Калужской области 82-летняя женщина погибла при пожаре в жилом доме

Около 22:00 в понедельник, 17 января, в деревне Стенино Козельского района произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, в сгоревшем частном доме на улице Центральной погибла 82-летняя женщина.

Причины пожара и точные обстоятельства сейчас устанавливаются.

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