В Калужской области 23-летний водитель «Киа» попал в реанимацию после столкновения с КамАЗом

Как мы уже рассказывали, днем 17 января в Малоярославецком районе столкнулись автомобили «Киа» и КамАЗ. Подробности о происшествии сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, рядом с деревней Меньшовка на нерегулируемом перекрестке 23-летний водитель «Киа» выезжал со второстепенной дороги и не уступил дорогу большегрузу, который двигался в сторону Калуги.

С различными травмами молодой водитель «Киа» попал в реанимацию Клинической больницы №8 в Обнинске.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!