В Калуге 24-летний мужчина пострадал в столкновении «Лады» и «Мерседеса» на улице Московской

Как мы уже рассказывали, вечером в понедельник, 17 января, на улице Московской в Калуге столкнулись легковые автомобили «Лада» и «Мерседес». Подробности о происшествии сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, в 18:10 у дома №231 корп.1 24-летний водитель «Лады» пытался развернуться в сторону улицы Поселковой и не уступил дорогу встречному «Мерседесу».

Различные травмы получил водитель «Лады». Он госпитализирован в нейрохирургическое отделение областной больницы в Анненках.

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