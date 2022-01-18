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В Калужской области 35-летний мужчина пострадал в столкновении автобуса и КамАЗа

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.01.2022 09:45 0 366
В Калужской области 35-летний мужчина пострадал в столкновении автобуса и КамАЗа

Около 9:20 утра в понедельник, 17 января, на дороге Калуга – Медынь столкнулись автобус КАвЗ и грузовик КамАЗ. Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 26-летний водитель автобуса двигался со стороны Калуги и допустил занос. Автобус выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ.

С различными травмами в кондровскую больницу попал 35-летний водитель грузовика.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.01.2022 09:45 0 366
Тэги: дтп происшествие гибдд
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