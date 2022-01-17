В Калуге «Лада» и «Мерседес» столкнулись на улице Московской

Около 18:10 в понедельник, 17 января, на улице Московской в Калуге столкнулись легковые автомобили «Лада» и «Мерседес». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, автомобили столкнулись недалеко от перекрестка с улицей Переходной.

По информации МЧС, пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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