В Калужской области 23-летний мужчина пострадал в столкновении «Киа» и КамАЗа

Около 14:30 в понедельник, 17 января, на трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе столкнулись легковой автомобиль «Киа Церато» и КамАЗ. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, ДТП произошло рядом с деревней Меньшовка.

По нашей информации, различные травмы получил 23-летний водитель «Киа». С различными травмами его госпитализировали в Клиническую больницу №8 в Обнинске.

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