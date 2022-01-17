В Калуге сбитый бензовозом пешеход попал в реанимацию

Как мы уже рассказывали, поздно вечером 14 января на дороге между Анненками и Силикатным в Калуге бензовоз сбил пешехода. В понедельник управление ГИБДД по Калужской области сообщило подробности об этом происшествии.

По предварительным данным, 38-летний водитель бензовоза «Вольво» двигался в сторону Анненок и в районе деревни Белой сбил 40-летнего мужчину, который шел в попутном направлении по краю проезжей части.

Пострадавший пешеход госпитализирован в реанимацию.

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