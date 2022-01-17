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В Калужской области водитель «Сузуки» сбил женщину с ребенком

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 17.01.2022 14:09 0 586
В Калужской области водитель «Сузуки» сбил женщину с ребенком

Около 17:30 в субботу, 15 января, в поселке Воротынск Бабынинского района водитель автомобиля «Сузуки Град Витара» сбил пешеходов. В этой аварии пострадали женщина и ребенок, сообщили в понедельник в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, на улице Железнодорожной у дома №20а 60-летний водитель «Сузуки» ехал в сторону Калуги и сбил 62-летнюю женщину и четырехлетнего мальчика.

У пострадавших пешеходов зафиксированы различные травмы.

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Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 17.01.2022 14:09 0 586
Тэги: дтп происшествие дети
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