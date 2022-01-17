В Калужской области четыре человека пострадали в столкновении «Санг Йонга» и «Тойоты»

В понедельник, 17 января, управление ГИБДД по Калужской области сообщило подробности о ДТП, в котором столкнулись «Санг Йонг Кайрон» и «Тойота Королла». Авария произошла около 17:00 15 января.

По предварительной информации, 29-летняя женщина за рулем «Санг Йонга» не справился с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в «Тойоту».

Различные травмы получили 24-летний водитель «Тойоты» и ехавшие с ним трое мужчин. Всем пассажирам понадобилась госпитализация.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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