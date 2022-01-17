В Калужской области вращатель бура насмерть придавил 32-летнего мужчину

В понедельник, 17 января, в деревне Малиновское Дзержинского района погиб 32-летний рабочий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области.

- В ходе геологоразведки при производстве буровых работ упавший с высоты вращатель от бура придавил насмерть рабочего, - подчеркнули в прокуратуре.

Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Проводится проверка.

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