В Калуге водитель «Опеля» врезался в остановку в Анненках

Вечером в воскресенье, 16 января, в Калуге на подъездной дороге от трассы М3 «Украина» в микрорайоне Анненки водитель легкового автомобиля «Опель» врезался в остановочный павильон.

По предварительным данным, в остановку «Опель» отлетел после столкновения с другой легковушкой на перекрестке.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Кадры с места аварии выложили в группе «ДПС/ДТП-Калуга Online пробки».

Пострадал остановочный павильон с логотипом празднования 650-летия Калуги.

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