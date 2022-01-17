Главная Новости Происшествия
Новый год COVID-19 Колумнисты Афиша Статьи

В Калуге водитель «Опеля» врезался в остановку в Анненках

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.01.2022 07:03 0 2290
В Калуге водитель «Опеля» врезался в остановку в Анненках

Вечером в воскресенье, 16 января, в Калуге на подъездной дороге от трассы М3 «Украина» в микрорайоне Анненки водитель легкового автомобиля «Опель» врезался в остановочный павильон.

По предварительным данным, в остановку «Опель» отлетел после столкновения с другой легковушкой на перекрестке.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Кадры с места аварии выложили в группе «ДПС/ДТП-Калуга Online пробки».

Пострадал остановочный павильон с логотипом празднования 650-летия Калуги.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.01.2022 07:03 0 2290
Тэги: дтп происшествие гибдд
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
В Калужской сбытовой компании состоялись Рождественские колядки
ВТБ в Калужской области нарастил выдачу ипотеки на 21%
В Калужской сбытовой компании подведены итоги конкурса детского рисунка
Возле главной новогодней ели открылась праздничная программа «Время исполнения желаний»
Калужская сбытовая компания собрала ветеранов энергетики на теплую встречу
Единый Центр обслуживания потребителей Калужской сбытовой компании начал прием посетителей
Включайте праздник: Wink подготовил новогоднее киноменю для любителей яркого, смелого и нереально интересного
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Будет ли считаться бесплатное скачивание отдельных песен в Интернете аудиопиратством?
Банкротство физического лица: на что обратить внимание?
Эксперты сравнили iPhone 12 и 13: вердикт неоднозначный

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru