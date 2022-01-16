В Калужской области несколько человек пострадали в столкновении «Тойоты» и «Санг Йонга»

Около 17:08 в субботу, 15 января, в Бабынинском районе на 199 километре трассы М3 «Украина» столкнулись «Тойота» и «Санг Йонг». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным спасателей, в аварии пострадали несколько человек.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

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