В Калужской области 85-летний мужчина погиб при пожаре в жилом доме

В Боровском районе после пожара нашли тело 85-летнего мужчины. Вечером в субботу, 15 января, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета по Калужской области.

- По предварительным данным, возгорание могло возникнуть из-за неправильного использования печного отопления, - подчеркнули в СК. - Дом использовался для постоянного проживания и находился на территории садоводческого товарищества "Родничок".

Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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