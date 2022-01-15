В Калуге женщина скончалась в ДТП фуры и легковушки

УГИБДД по Калужской области сообщает об аварии неподалеку от Силикатного района.

В субботу, 15 января, в 15:20 на дороге деревня Карасево – Муратовский Щебзавод водительница ВАЗа-2114 столкнулась с фурой. Женщина выехала на встречку.

В результате аварии она погибла до приезда «скорой».

Точные обстоятельства трагедии пока устанавливаются.

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