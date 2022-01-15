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В Калужской области «Фольксваген Поло» вылетел в кювет

Кристина Посохина , Фото: ГУ МЧС по Калужской области
Опубликовано: 15.01.2022 12:38 0 712
В Калужской области «Фольксваген Поло» вылетел в кювет

ГУ МЧС по Калужской области сообщает об аварии, которая случилась в Сухиничском районе на трассе. 

- Есть пострадавший, - подчеркивает пресс-служба МЧС.

В пятницу, 14 января, примерно в 16:50 на 240 километре автодороги М3 «Украина» «Фольксваген Поло» вылетел в кювет. 

Детали аварии устанавливаются. 

Тем временем

В Калуге «Ситроен» въехал в припаркованный автобус.

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Кристина Посохина , Фото: ГУ МЧС по Калужской области
Опубликовано: 15.01.2022 12:38 0 712
Тэги: авария дтп авто кювет водитель трасса снег лед скользко
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