В Калужской области несколько человек пострадали в столкновении такси и самосвала
Около 14:00 в пятницу, 14 января, на 173 километре трассы А130 «Москва - Рославль» в Износковском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, недалеко от поворота на деревню Фатьяново столкнулись «Фольксваген» одной из служб такси и самосвал «Шакман».
МЧС сообщило о нескольких пострадавших.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото с места ДТП.
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