В Калужской области несколько человек пострадали в столкновении такси и самосвала

Около 14:00 в пятницу, 14 января, на 173 километре трассы А130 «Москва - Рославль» в Износковском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, недалеко от поворота на деревню Фатьяново столкнулись «Фольксваген» одной из служб такси и самосвал «Шакман».

МЧС сообщило о нескольких пострадавших.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото с места ДТП.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!