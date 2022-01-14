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В Калужской области несколько человек пострадали в столкновении такси и самосвала

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 14.01.2022 16:40 4 931
В Калужской области несколько человек пострадали в столкновении такси и самосвала

Около 14:00 в пятницу, 14 января, на 173 километре трассы А130 «Москва - Рославль» в Износковском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, недалеко от поворота на деревню Фатьяново столкнулись «Фольксваген» одной из служб такси и самосвал «Шакман».

МЧС сообщило о нескольких пострадавших.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото с места ДТП.

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Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 14.01.2022 16:40 4 931
Тэги: дтп происшествие мчс гибдд
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