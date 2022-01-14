В Калужской области несколько человек пострадали в перевернувшемся «Ховере»

Около 14:10 в пятницу, 14 января, на трассе М3 «Украина» в Боровском районе вылетел в кювет и перевернулся легковой автомобиль «Ховер». ДТП произошло на 99 километре дороги – в районе деревни Маланьино, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным спасателей, в аварии пострадали несколько человек.

Точные обстоятельства ДТП происшествия устанавливаются.

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