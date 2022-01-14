В Калужской области 19-летняя девушка пострадала в столкновении «Лады» и снегоуборочной машины
Около 16:10 в четверг, 13 января, на дороге Калуга-Медынь столкнулись снегоуборочная машина и легковой автомобиль «Лада». Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, в Медынском районе недалеко от деревни Михеево 57-летний водитель грузовика при развороте не пропустил попутную легковушку.
Различные травмы получила 19-летняя девушка, ехавшая за рулем «Лады». Врачи оказали ей помощь и отпустили домой.
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