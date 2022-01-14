В Обнинске водитель «Лады» сбил 13-летнюю девочку на переходе

Около 15:10 в четверг, 13 января, на проспекте Маркса в Обнинске сбили 13-летнюю девочку. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 43-летний водитель «Лады Калина» ехал по проспекту и сбил 13-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу.

С различными травмами школьница госпитализирована в травматологическое отделение Клинической больницы № 8.

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