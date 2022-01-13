В Калужской области умер лосенок, которого ранили охотничьи собаки на новогодних каникулах

В Дзержинском районе умер лосенок, которого на новогодних праздниках ранили охотничьи собаки. Об этом в четверг, 13 января, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Животное с травмами ног обнаружили четыре дня назад около деревни Ярцево.

- В ходе осмотра места происшествия было установлено, что повреждение лосенку нанесли охотничьи собаки, - заявили в Минприроды. - Четыре дня сохранить жизнь животному пытались местные жители, ветеринары, охотоведы и представители центра реабилитации диких животных «Феникс». Однако старания оказались безуспешны. Лосенок пал.

Полиция ищет виновников.

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