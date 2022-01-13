Опубликовано видео со смертельным сальто 18-летнего парня в Обнинске

Как мы уже рассказывали, в Обнинске 18-летний парень умер после того, как неудачно сделал сальто и ударился животом о перила. Друзья семьи погибшего предоставили нашей редакции видео с моментом получения травмы.

- Пусть это будет посылом для молодёжи, так делать нельзя, - говорится в электронном письме, с которым пришло видео.

Юноша обратился в Клиническую больницу №8, врачи провели обследование, но ничего опасного не выявили. На следующий день молодой человек умер от внутреннего кровотечения.

Проверку по данному инциденту начал Следственный комитет.

- Следователи устанавливают обстоятельства смерти молодого обнинца, - говорится в комментарии СК. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее навести порядок в Клинической больнице №8 поручил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

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