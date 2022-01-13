В Калуге два человека пострадали в столкновении «Грейт Вола» и грузовика

Около 16:20 в среду, 12 января, на территории СНТ «Лира» в Калуге произошло ДТП. подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 26-летний водитель грузового фургона «Хендай» ехал со стороны Силикатного в сторону Муратовского Щебзавода, не соблюдал дистанцию и врезался в попутный «Грейт Вол».

Различные травмы получил 61-летний водитель легковушки и его 53-летний пассажир. Водитель госпитализирован в хирургическое отделение.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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