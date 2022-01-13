В Калуге пропал 40-летний мужчина
В Калуге пропал 40-летний Артур САФОНОВ. В четверг, 13 января, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Последний раз мужчину видели больше месяца назад – 12 декабря.
На данный момент нет информации, где он может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:
- Рост – 176 см,
- Нормального телосложения,
- Карие глаза,
- Черные волосы с сединой,
- Черный пуховик,
- Черная толстовка,
- Темно-серые джинсы,
- Серо-черные ботинки.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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