В Калуге пропал 40-летний мужчина

В Калуге пропал 40-летний Артур САФОНОВ. В четверг, 13 января, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Последний раз мужчину видели больше месяца назад – 12 декабря.

На данный момент нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

Рост – 176 см,

Нормального телосложения,

Карие глаза,

Черные волосы с сединой,

Черный пуховик,

Черная толстовка,

Темно-серые джинсы,

Серо-черные ботинки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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