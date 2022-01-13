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В Калужской области 18-летний парень умер, когда ударился о перила, а врачи отпустили его домой

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.01.2022 09:09 12 6003
В Калужской области 18-летний парень умер, когда ударился о перила, а врачи отпустили его домой

В Обнинске умер 18-летний парень. Сообщение об этом 12 января появилось в соцсетях, а утром 13 января ситуацию прокомментировал губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

По предварительным данным, 18-летний житель Обнинска на улице прыгнул сальто и ударился грудной клеткой о перила. Молодой человек обратился в приемный покой Клинической больницы №8, но врачи после осмотра отпустили его домой. На следующий день юноша умер.

Позже стало известно, что причиной смерти стала травма тонкого кишечника и внутрибрюшное кровотечение.

- Чудовищный, несправедливый случай, - заявил 13 января губернатор Владислав Шапша. - Мать потеряла сына, все мы - молодого, хорошего парня. Невосполнимая потеря. От всего сердца приношу глубокие соболезнования.

По словам главы региона, будет проведена проверка. Но на этом разбирательство не закончится.

Шапша поручил Минздраву, Росздравнадзору и новому руководителю КБ №8 Сергею Курдяеву «в кратчайшие сроки принять решения, которые в корне поменяют ситуацию».

Губернатор пообещал поддержку со стороны правительства региона.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.01.2022 09:09 12 6003
Тэги: происшествие владислав шапша
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