В Калуге четвертую неделю продолжаются поиски пропавшей 36-летней женщины

В Калуге четвертую неделю продолжаются поиски пропавшей 36-летней Ксении АНИСЕНКО. Женщина исчезла 20 декабря. С тех пор о ней нет никакой информации.

- Поиск продолжается, - сообщили в среду, 12 января, в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Ранее волонтеры просили водителей посмотреть записи с регистраторов, если они 20 декабря проезжали с 12:40 до 13:40 в районе дома №3 на улице Пушкина.

Информацию о пропавшей можно сообщать по телефонам 112 или 88007005452.

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