В Обнинске 33-летняя женщина пострадала в столкновении «Хендая» и «Шкоды»

Около 9:45 утра в понедельник, 10 января, на улице Энгельса в Обнинске столкнулись «Хендай Солярис» и «Шкода Кодиак». Подробности о ДТП сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 33-летняя женщина за рулем «Хендая» поворачивала налево и не уступила дорогу «Шкоде».

С различными травмами в больницу доставили саму предполагаемую виновницу аварии.

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