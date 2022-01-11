В Калужской области 20-летний водитель погиб в лобовом столкновении двух фур

Около 12:15 во вторник, 11 января, на трассе М3 «Украина» в Мещовском районе Калужской области произошло лобовое ДТП с участием двух грузовых автомобилей. В аварии погиб 20-летний мужчина, сообщили нам в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, 20-летний водитель фуры «Вольво» двигался в сторону Калуги, выехал на встречную полосу и врезался в большегруз «Даф».

Водитель «Вольво» погиб на месте. В больницу попал 40-летний водитель «Дафа».

Разбившиеся грузовые автомобили на время полностью перекрыли движение на федеральной трассе, пробка растянулась на 10 километров.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото с места ДТП.

Движение затруднено на 10-километровом участке.

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