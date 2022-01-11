В Калужской области за новогодние каникулы задержали 96 пьяных водителей
За новогодние каникулы, с 1 по 9 января, в Калужской области полицейские задержали 96 пьяных водителей. Во вторник, 11 января, об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
В этот период произошло 24 ДТП с пострадавшими. Погибли три человека, травмы получили 27.
113 водителей оштрафовали за перевозку детей без автокресел.
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