В Калужской области 51-летняя женщина пострадала в столкновении «Тойоты» и КамАЗа

Как мы уже рассказывали, около 10 утра 10 января на трассе М3 «Украина» в Бабынинском районе столкнулись автомобили «Тойота Королла» и КамАЗ. Подробности об этом происшествии сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 52-летний водитель самосвала КамАЗ двигался в сторону Калуги и недалеко от села Муромцево врезался в попутную «Тойоту».

Различные травмы получила 51-летняя пассажирка легковушки. Врачи оказали ей помощь в областной больнице в Анненках и отпустили домой.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!