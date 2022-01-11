В Калужской области пожар произошел в детском саду, эвакуированы 200 человек

Около 9:15 утра во вторник, 11 января, в детском саду №11 «Лесная сказка» на улице Мичурина в городе Балабаново произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

- В течение трех минут после получения сигнала силы и средства МЧС России уже находились на месте происшествия, - прокомментировали спасатели. - Наблюдалось короткое замыкание распределительной коробки электричества, которое было оперативно ликвидировано.

Задымление удалось остановить. Открытого огня не было.

Из здания детского сада эвакуировали 200 человек. В том числе 149 детей. Никто не пострадал.

- Соответствующими службами проводится ремонт распределительной коробки, дети находятся на прогулке, на территории детского сада, в последствии будут переданы родителям, - подчеркнули в ГУ МЧС.

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