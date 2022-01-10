В Калужской области 21-летний мужчина пострадал в перевернувшейся «Ниве»

Около 16:50 в воскресенье, 9 января, на трассе А130 в Износковском районе произошло ДТП.

По предварительным данным, 21-летний водитель «Нивы» во время снегопада не выбрал безопасную скорость, и автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

С различными травмами юного автомобилиста доставили в больницу.

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