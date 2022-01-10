В Калужской области «Тойота» столкнулась с КамАЗом

Около 10:35 утра в понедельник, 10 января, легковой автомобиль «Тойота» столкнулся с грузовиком КамАЗ в Бабынинском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, авария произошла на 185 километре трассы М3 «Украина» - недалеко от села Муромцево.

По информации спасателей, пострадал один человек. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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