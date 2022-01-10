В Калужской области 39-летний мужчина погиб при пожаре в жилом доме

Рано утром в понедельник, 10 января, в селе Нижние Прыски Козельского района в результате пожара погиб 39-летний мужчина. Об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По предварительной информации, погибший жил один и злоупотреблял спиртным.

- Причиной пожара, по одной из версий, могла стать неисправность в электропроводке, - прокомментировали в Следственном комитете. – Возгорание началось на террасе, где постоянно горела лампочка, заметили соседи.

Огонь полностью уничтожил деревянный жилой дом.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!