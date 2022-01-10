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В Калужской области 39-летний мужчина погиб при пожаре в жилом доме

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 10.01.2022 12:39 0 180
В Калужской области 39-летний мужчина погиб при пожаре в жилом доме

Рано утром в понедельник, 10 января, в селе Нижние Прыски Козельского района в результате пожара погиб 39-летний мужчина. Об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По предварительной информации, погибший жил один и злоупотреблял спиртным.

- Причиной пожара, по одной из версий, могла стать неисправность в электропроводке, - прокомментировали в Следственном комитете. – Возгорание началось на террасе, где постоянно горела лампочка, заметили соседи.

Огонь полностью уничтожил деревянный жилой дом.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 10.01.2022 12:39 0 180
Тэги: происшествие пожар мчс
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