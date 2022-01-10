В Калуге 15-летняя девочка пострадала в столкновении «Хендая» и маршрутки на улице Кирова

Около 8 утра в понедельник, 10 января, на перекрестке улиц Кирова и Плеханова в Калуге столкнулись легковой автомобиль «Хендай Крета» и маршрутный микроавтобус «Газель». Об этом сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 33-летняя женщина за рулем «Хендая» двигалась по Плеханова со стороны улицы Дзержинского и выехала на перекресток на красный сигнал светофора. В этот момент по Кирова со стороны сквера Мира ехала маршрутка.

В результате столкновения различные травмы получили водитель «Хендая» и 15-летняя пассажирка «Газели». Их доставили в больницы.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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