В Калужской области 57-летнего рабочего задавило деревом

В Боровском районе при заготовке леса умер 57-летний мужчина. Об этом рассказывает прокуратура Калужского региона в воскресенье, 9 января.

Сейчас проводятся проверки, как исполнялись требования трудового законодательства и соблюдались правила лесозаготовки.

В пятницу, 7 января, недалеко от деревни Абрамовская Слобода при заготовке леса спиленное дерево упало на рабочего. Мужчина умер на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас делом занимается прокуратура. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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