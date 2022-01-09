Жительница Обнинска угодила в лапы аферистам

Об очередном случае мошенничества рассказывает пресс-служба ОМВД России по городу Обнинску в воскресенье, 9 января.

В интернете жительница наукограда искала детали для стиральной машинки. Найдя подходящего продавца, она созвонилась с ним. Обговорив все моменты, покупательница перевела мошенникам 14 000 рублей.

- Получив денежные средства, продавец не выполнил свои обязательства, и товар адресату доставлен не был, - отмечает полиция.

Женщина написала заявление. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование дела продолжается.

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