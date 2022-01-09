В Перемышльском районе мужчина украл телефон во время чистки снега и перевел себе 40 000

Отделение МВД России по Перемышльскому району в воскресенье, 9 января, рассказывает о краже в одном из домов Перемышльского района.

Мужчина чистил снег во дворе дома потерпевшего. Пока хозяина не было, злоумышленник воспользовался моментом и украл его телефон. С него вор перевел себе более 40 000 рублей.

Потерпевший, не найдя своего телефона, обратился полицию, а затем в банк, где ему рассказали, что все деньги со счета списаны.

Личность подозреваемого установлена.

- Им оказался ранее судимый житель Перемышльского района, - подчеркивает УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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