В Боровском районе в ДТП пострадал один человек

В городе Ермолино Боровского района случилось ДТП двух машин в субботу, 8 января.

«Чери» и «десятка» столкнулись примерно в 15:40 на улице Русиново. По предварительным данным, пострадал один человек.

Детали происшествия пока устанавливаются.

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