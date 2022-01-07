В рождественскую ночь в Калужской области произошло четыре пожара

В ночь с 6 на 7 января произошло сразу четыре пожара в нашем регионе. Один из них случился в Обнинске. В 4 часа утра поступило сообщение о пожаре в квартире дома по улице Победы. Есть пострадавшие.

Приблизительно в это же время сгорела хозяйственная постройка в селе Дворцы на улице Лесная.

В Сухиничах вспыхнул автомобиль. Как сообщают сотрудники МЧС России по Калужской области, пострадавших на улице Марченко нет.

Наконец, еще один пожар произошел в Спас-Деменском районе, в деревне Понизовье на улице Черемушки. Горел жилой дом.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!