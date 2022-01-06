В Калужской области на проселочной дороге нашли тело 50-летнего мужчины

Возле поселения «село Спас-Загорье» Малоярославецкого района на проселочной дороге прохожая обнаружила тело 50-летнего жителя Обнинска. В среду, 5 января, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета по Калужской области.

- Следователем СК проведен осмотр места происшествия, - подчеркнули в ведомстве. - Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре не обнаружено. По одной из версий, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и его смерть могла наступить из-за переохлаждения.

Сейчас проводятся проверки.

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