В Калужской области на проселочной дороге нашли тело 50-летнего мужчины
Возле поселения «село Спас-Загорье» Малоярославецкого района на проселочной дороге прохожая обнаружила тело 50-летнего жителя Обнинска. В среду, 5 января, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета по Калужской области.
- Следователем СК проведен осмотр места происшествия, - подчеркнули в ведомстве. - Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре не обнаружено. По одной из версий, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и его смерть могла наступить из-за переохлаждения.
Сейчас проводятся проверки.
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