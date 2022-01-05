В Калужской области водитель сбил 47-летнюю женщину и скрылся с места ДТП

Как мы ранее рассказывали, в поселке Бабынино на улице Строительной водитель сбил пешехода. Подробности этого ДТП сообщили во вторник, 4 января, в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 19:05 в районе дома №7 неизвестный водитель сбил 47-летнюю женщину и скрылся с места происшествия.

- Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просьба обратиться в дежурную часть по телефону 8 (4842) 57-12-04, - говорится в сообщении ГИБДД.

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