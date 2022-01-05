В Калужской области 33-летний мужчина задохнулся в машине

В гаражном кооперативе Белоусово Жуковского района в машине нашли тело 33-летнего мужчины. Во вторник, 4 января, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета по Калужской области.

По версии следствия, 2 января 2022 года мужчина вышел из дома и не выходил на связь. Тогда родственники пропавшего обратились в полицию.

В ходе поисков тело мужчины нашли в его машине в гараже, который был заперт изнутри.

По предварительной информации, житель Калужской области задохнулся угарным газом.

- Следователи провели необходимые следственные действия, назначили экспертизы, устанавливают обстоятельства произошедшего, - подчеркнули в СК. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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