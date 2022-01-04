В Калуге на Тульском шоссе загорелась машина

Днем во вторник, 4 января, на Тульском шоссе под Калугой загорелся автомобиль. Машина стоит на перекрестке недалеко от известного торгового центра. Никаких видимых признаков дорожно-транспортного происшествия нет.

Движение на Тульском шоссе незначительно затруднено.

На месте работают сотрудники МЧС России по Калужской области.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!