В Бабынинском районе сбили пешехода

Вечером в понедельник, 3 января, в Бабынинском районе Калужской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В 19 часов 28 минут сообщение о ДТП поступило с улицы Строительная.

Произошел наезд автомобиля на пешехода. Есть пострадавший.

- На месте работали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС, патруль ГИБДД и работники скорой медицинской помощи, - сообщили в МЧС России по Калужской области.

Обстоятельства ДТП уточняются.

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